Dons et bourses de la Fondation Nordiques

La Fondation Nordiques a procédé récemment à sa remise annuelle de dons aux organismes et de bourses d’études aux athlètes-étudiants

de la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches. Une impressionnante somme de 332 000 $, à même ses fonds privés, a été distribuée. 121 bénéficiaires se partageront la somme de 292 000 $ en vertu des programmes « Excellence, Élite, Relève et Espoir ». Plus précisément, le comité d’évaluation a ainsi octroyé : 29 bourses du volet Or (4000 $) ; 38 bourses du volet Argent (2500 $) et 54 bourses du volet Bronze (1500 $). Par ailleurs, la Fondation m’annonce également que quatre organismes se partageront la somme de 40 000 $ pour l’achat d’équipements ou l’amélioration d’infrastructures : les Œuvres Jean Lafrance (20 000 $), le Club de Canoë-kayak du Lac-Sergent (8000 $) ainsi que le Club Nordiques MSA et Excellence sportive Québec-Lévis qui se sont vu remettre 6000 $ chacun. Depuis sa création, en 1995, c’est tout près de 7 M$ que la Fondation Nordiques a versé en bourses d’études et en dons de bienfaisance.

Journée bien spéciale

La journée de demain (mercredi) sera particulière pour Jacques Prost, alias François (photo) du Salon MAXIME de la Place Sainte-Foy, qui déposera ciseaux et peignes pour une retraite très méritée, après plus de 40 ans dans le métier. Il poursuivra cependant son rôle de mentor et de gestionnaire au sein de l’administration du salon. Bonne retraite à l’avance, François.

Professeurs titularisés

Dans l’ordre habituel sur la photo, les Dres Line Guénette et Sophie Lauzier, ainsi que Marc Desgagné, tous trois professeurs à la Faculté de pharmacie, ont récemment été promus au rang de professeurs titulaires de l’Université Laval. Félicitations.

Subvention et nomination

Le Dr Nicolas Bertrand (photo), professeur agrégé à la Faculté de pharmacie, en collaboration avec Marie-Annick Clavel, et épaulé par les Drs Man Zawati, Frédéric Picard et Paul Poirier, s’est vu remettre une subvention de recherche pour l’année 2020-2021 dans le cadre du programme intersectoriel AUDACE, des Fonds de Recherche du Québec. Le projet retenu en est un à haut risque, portant sur un nanovaccin contre l’athérosclérose.

Anniversaires

Denis Savard (photo), depuis 42 ans directeur général de Cité-Joie, 65 ans... Laurent Prémont, président de Prémont Harley Davidson de Québec... Simon-Olivier Fecteau, humoriste et réalisateur québécois, 45 ans... Marc Dupré, humoriste, chanteur et imitateur, 47 ans... Garth Snow, gardien de but de la LNH pour les Nordiques (1993 à 1995), 51 ans... Pascale Montpetit, comédienne et actrice québécoise, 60 ans... Léo Munger, chanteuse, 65 ans.

Disparus

Le 28 juillet 2019. George Hilton (photo) acteur britannique célèbre pour avoir figuré dans de nombreux westerns spaghettis... 2018. Bruce Lietzky, 67 ans, golfeur américain (13 victoires PGA Tour entre 1977 et 1994)... 2017. Maurice Filion, 85 ans, ancien directeur général des Nordiques de Québec... 2015. Me Yvon Martineau, 68 ans, ex-président du CA d’Hydro Québec, grand juriste et avocat émérite chez Blake, Cassels & Graydon LLP - Montréal... 2014. Marjolaine Hébert, 88 ans, comédienne et cofondatrice du Théâtre La Marjo-laine d’Eastman, en Estrie... 2013. Réal Murray, 71 ans, ancien chef de police de L’Ancienne-Lorette... 2013. Frank Castillo, 44 ans, ex-lanceur des ligues majeures (baseball)... 2013. George Scott, 69 ans, ancien joueur de baseball (carrière de 14 saisons)... 2010. Louise Truchon, 69 ans, de Jonquière, la mère de l’animatrice Josée Boudreault... 2007. Jocelyne Gosselin, 59 ans, mère de Patrick Gosselin de Force G. Communication... 2007. Jim Leroy, 46 ans, pilote acrobatique.