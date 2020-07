MORISSETTE, Pierrette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 juillet 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Pierrette Morissette, conjointe de monsieur Roger Ferland. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Eric Dussault (Nancy), Stéphane Dussault (Isabelle) et Guylaine Dussault (Simon); ses petits-enfants: Alexandre, Christophe et Clara, Simone (Alex) et Agathe, Samuel et Jade; ses frères et soeurs: Réjean (Odette), Jean-Paul (Lucie), Réal (Michelle), Lynda, Marlène (Serge), feu Jacqueline (Réal), feu Réjeanne et feu Ronald ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera auà compter de 14h.