Fermetures de consulats: Pékin critique «une provocation dangereuse» de la part de Washington

Pékin | La Chine a critiqué mardi les États-Unis pour ce qu’elle considère comme une «provocation dangereuse» pouvant mener à une «confrontation» dans l’affaire de la fermeture des consulats, mais a souhaité que les deux pays «communiquent de façon rationnelle».

Dans une conversation avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a averti que les relations sino-américaines risquaient de «tomber dans les abîmes de la confrontation » et a appelé la communauté internationale à éviter « tout acte unilatéral ou hégémonique», selon une transcription fournie par le ministère chinois.

La Chine a pris possession lundi du consulat des États-Unis à Chengdu (sud-ouest), déserté par les diplomates américains, en réaction à la fermeture par Washington du consulat chinois à Houston (Texas) la semaine dernière, au terme d’un épisode diplomatique évocateur de la Guerre froide.

«Cette dangereuse incitation à la confrontation et à la division de la part des États-Unis est totalement déconnectée du réel, dans lequel les intérêts de la Chine et des États-Unis sont intimement liés», a estimé le ministre chinois.

Les deux pays devraient « chercher à communiquer de façon rationnelle» et ne «jamais laisser quelques éléments anti-chinois remettre en cause des décennies d’échanges et de coopération fructueux», a-t-il ajouté.