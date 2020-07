Jeux du Commonwealth: Benoit Huot en mission

À deux ans précisément de l’ouverture des Jeux du Commonwealth prévus en Angleterre en 2022, le Québécois Benoit Huot a été nommé officiellement chef de mission de l’équipe canadienne, mardi.

D’entrée, l’ancien nageur, qui a lui-même participé trois fois aux Jeux du Commonwealth (2002, 2006 et 2010), vient souligner l’importance d’un tel rendez-vous pour les participants.

«Tu te retrouves dans un environnement multisport, tu vis dans le village des athlètes, au sein d’une communauté, décrit-il. De ce point de vue-là, c’est une expérience intéressante.»

Pour Huot, il ne fait aucun doute qu’un athlète peut notamment en bénéficier pour être mieux préparé quand surviennent les Jeux olympiques ou encore les Jeux paralympiques.

«Dans de tels Jeux multisports, c’est facile de te perdre ou d’avoir des distractions, dit-il. C’est important de vivre ça en amont d’un grand rendez-vous olympique.»

Huot pense notamment aux athlètes qui seront avec lui à Birmingham, dans deux ans, avant de prendre part à leurs premiers Jeux olympiques ou paralympiques, à Paris, en 2024.

Souvenirs de la «torpille»

Bien qu’il avait déjà vécu les Jeux paralympiques de Sydney, en 2000, Huot se souvient très bien de ses premiers Jeux du Commonwealth, en 2002, à Manchester, en Angleterre.

«J’avais 18 ans et ce qui est formidable avec les Jeux du Commonwealth, c’est que les para-athlètes sont pleinement intégrés aux compétitions et au tableau des médailles. À Manchester, je me souviens de m’être retrouvé dans la chambre d’appel près de la piscine en même temps qu'Ian Thorpe. J’étais impressionné.»

Huot avait même alors songé à la possibilité de demander un autographe au champion australien. Avec les années, le nageur québécois a évidemment pris de l’expérience et de la maturité.

Toujours plus haut

À titre de chef de mission, Huot entend justement profiter de son expérience pour être un bon porte-parole pour le Canada. Il souhaite du coup mettre de l’avant des valeurs de diversité et d’inclusion qui lui sont chères.

«Nous sommes tous unis peu importe nos différences», mentionne ainsi Huot, au passage.

En 2018, en Australie, Huot avait occupé le rôle de chef de mission adjoint aux Jeux du Commonwealth aux côtés de Claire Carver-Dias. À l’image de sa carrière de nageur, le Québécois a toujours visé la plus haute marche du podium.

- Les XXIIes Jeux du Commonwealth auront lieu du 28 juillet au 8 août 2022 à Birmingham, en Angleterre, où l’on attend jusqu’à 4500 athlètes. L’événement sportif et culturel de 12 jours mettra en vedette un programme de 19 sports et 8 parasports.

- Les Jeux du Commonwealth de 2022 incluent le plus grand programme de parasport de l’histoire de cette compétition. De plus, pour la première fois, les Jeux mettront à l'enjeu davantage de médailles pour les femmes (135) que pour les hommes (133).