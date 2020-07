Les pénibles conséquences du confinement

Je vous écris parce que je n’ai personne à qui dire ce que je ressens et que j’ai un grand besoin de parler. Je me sens comme un prisonnier enfermé, sans avoir, comme lui, une dette à payer à la société, si ce n’est celle d’être une personne âgée. Et cet enfermement qui m’est imposé à cause de la pandémie m’a éloigné un peu plus chaque jour d’un certain sentiment de bonheur que j’avais avant que la COVID fasse son apparition dans nos vies.

Le 1er février 2020, j’ai quitté la rue Saint-Urbain sans aucun chagrin, à cause des conflits qui y régnaient, et mes filles m’ont installé dans une résidence du nord de la ville de Montréal, où la vue et les conditions de vie me semblaient parfaites. Le bonheur, je le touchais presque au bout de mes 45 premiers jours dans ce lieu, quand le 13 mars, brusquement et sans avertissement, il m’a quitté à cause d’un virus malveillant.

Pour parler au figuré, je dirais que j’ai de nouveaux amis dans ma vie. Des amis qui s’appellent le stress, l’angoisse, la solitude et l’ennui. Depuis mars, ils m’accompagnent au quotidien. Nous sommes entassés eux et moi dans mon trois et demi, et ça rend mon atmosphère difficile à respirer.

Il y a des jours où je pense que je vais en mourir à force de les sentir me presser sur la poitrine. D’autres jours, je parviens à me dire que, dans le fond, ça pourrait être pire. En fait, je ne réussis à les contrôler que pour des périodes limitées. Ils reviennent ensuite avec force et fermeté pour me prouver qu’ils seront désormais mes seuls alliés.

Dire qu’il y a à peine quelques mois, j’avais le bonheur à ma portée. J’en ressentais même les effets sur mon moral. Et puis, paf, je me suis retrouvé isolé d’un coup, et je ne vois plus de lumière au bout de ce long tunnel.

-Claude

Vous m’avez écrit alors que nous étions encore en confinement. Comme la liberté d’aller chez des proches ainsi que de les recevoir chez soi nous a été accordée il y a quelques semaines, j’espère que vous avez pris un peu d’air en renouant des relations si importantes à votre équilibre mental.

Rappelez-vous quand même qu’il existe des lignes téléphoniques où on peut vous apporter l’aide ponctuelle d’une oreille attentive pour écouter vos doléances et recevoir votre trop-plein de vague à l’âme. En voici certaines : Centre d’écoute et de référence Multi-Écoute 514 737-3604, Centre d’écoute et d’intervention face à face 514 934-4546, ainsi que Tel-Aide 514 935-1101. Autre chose importante à retenir que je vous transmettrai via le texte d’un message gouvernemental : « C’est pas parce qu’on est confiné en dedans qu’il faut tout garder en dedans. » N’hésitez jamais à vous confier à toute oreille attentive qui se trouve sur votre chemin.