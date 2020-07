Nouvelles cliniques de dépistage au Saguenay–Lac-Saint-Jean

SAGUENAY | Les autorités de la santé souhaitent que davantage de jeunes, âgés de 15 à 34 ans, se soumettent au test de dépistage. À Saguenay, une clinique sans rendez-vous a ouvert ses portes mardi matin et donc plus besoin d'attendre des jours pour savoir si vous êtes porteur de la COVID-19.

«C'est vraiment une bonne idée, ça va sécuriser la population, c'est une bonne initiative», ont fait savoir des citoyens.

Mardi, la première clinique sans rendez-vous a vu le jour dans le secteur d'Arvida. «Dès que nous avons appris la nouvelle, nous sommes venus et on incite les gens à faire comme nous », a confié un couple du secteur, à TVA Nouvelles.

Tous les citoyens asymptomatiques sont d’ailleurs invités à venir se faire tester.

«C'est simple, tout le processus, ça prend cinq minutes environ. Tu arrives avec ta carte d'assurance maladie, tu remplis un petit formulaire pour donner tes informations et coordonnées afin de recevoir les résultats, tu fais le test et voilà, le tour est joué», a mentionné un homme sortant de la clinique.

«Il commence à faire plus beau, les jeunes sont plus dehors et ils veulent se rassembler », a souligné un jeune citoyen de 22 ans.

«Souvent, les gens dans cette tranche d’âge n’ont aucun symptôme. Ils aiment se rassembler et donc c'est primordial de se faire tester pour vérifier», a fait savoir Manon Savard, directrice adjointe des services professionnels au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«C'est correct qu'il offre ce genre de clinique, je pense que c'est une bonne idée, car avec le travail nous sommes en contact avec plusieurs personnes», a dit une autre jeune.

Les citoyens du Lac-Saint-Jean pourront aussi faire de même dès mercredi grâce à une clinique mobile. Une autre ouvrira ses portes à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini, jeudi.

Pour ceux qui désirent se faire tester, il suffit de se présenter avec carte d'assurance maladie ou encore carte d’hôpital à l'une des cliniques.