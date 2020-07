Oser le changement du champ à l’assiette

Il y a une dizaine d’années, quand je parlais avec mon frère de pesticides, d’engrais chimiques et d’organismes génétiquement modifiés (OGM), nos discussions étaient parfois périlleuses. Pierre est agriculteur et pendant longtemps, il a cru qu’il n’y avait pas d’autre modèle que la production industrielle.

Comme bien des agriculteurs, il se sentait coincé.

Aujourd’hui pourtant, il cultive ses terres bien autrement. Avec son fils, Alexis, ils ont fait la transition vers l’agriculture biologique. Ils disent que l’avenir passe par là. Finis les poisons dans les champs au détriment de leur santé et de celle de l’environnement. En plus, c’est payant !

De petites révolutions agroécologiques

Ils ne sont pas les seuls à oser changer. Ça se passe un peu partout à travers le Québec et la planète. Ceux et celles qui nous nourrissent sont de plus en plus conscients des nombreux avantages d’une agriculture écologique. Pour eux comme pour nous.

Un bel exemple est celui des producteurs de Nutrinor qui veulent inscrire le Saguenay–Lac-Saint-Jean parmi les leaders mondiaux de l’agriculture durable. Rien de moins !

Cette coopérative de quelque 700 producteurs accompagnera ses membres dans une démarche volontaire. Des experts-conseils les aideront à effectuer un diagnostic et à se fixer des objectifs avec un plan d’action étape par étape afin d’assurer une mise en œuvre réussie et un suivi.

Jouer notre rôle

Si nos agriculteurs sont appelés à être nos nouveaux champions en environnement, ils ont besoin de notre soutien en tant que consommateurs et citoyens.

Faire de l’agroécologie un projet de société implique des changements importants dans nos campagnes comme dans nos assiettes. Il nous faut aussi des politiques agricoles plus ambitieuses et généreuses. Comme il y en a au Danemark, en France et au Sikkim, en Inde.

Si, de tout temps et dans toutes les cultures, la nourriture a su rassembler les gens, peut-être que ce sera encore elle qui nous réunira pour mener à bien la grande transition qui nous attend.