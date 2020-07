Pas de partisans, mais plus de décor

Le match préparatoire entre le Canadien et les Maple Leafs, mardi soir, avait valeur de grande répétition à plus d’un niveau. Si les joueurs ont eu l’occasion de retrouver leurs repères sur la glace avant le début des séries éliminatoires, dans les salons, c’était l’occasion pour les amateurs de découvrir l’expérience du hockey à la télé, version pandémie, à TVA Sports. Après la course automobile, le soccer et le baseball, est-ce que le hockey passe le test du retour au petit écran ?

Une vue aérienne

Capture d'écran, TVA Sports

Peu d’angles de caméras inédits ont été mis à l’essai, mardi soir, à l’exception de celle qui semble installée à la hauteur de la galerie de presse. Celle-ci offre une vue aérienne intéressante, mais dont il ne faut pas abuser puisqu’elle s’éloigne parfois beaucoup trop de l’action. À petites doses, elle sera un atout supplémentaire. On attend cependant de voir comment NBC, le producteur à Toronto, exploitera les espaces vacants. On parle d’utiliser 32 caméras. Quant aux micros que doivent porter certains joueurs, nous n’avons rien entendu mardi.

En studio comme sur la passerelle

Capture d'écran, TVA Sports

Décrire le match depuis un studio de Montréal ne semble pas handicaper le duo Félix Séguin et Patrick Lalime, qui y a mis toute l’intensité nécessaire. Il faut dire qu’ils le font régulièrement pour les matchs de la LNH n’impliquant pas le CH. De plus, contrairement à certaines stations américaines où analyste et descripteur ne partageront pas le même local, les deux coéquipiers sont assis l’un à côté de l’autre, séparés seulement pas un plexiglas. Par contre, il faudra trouver une solution pour le micro défaillant de Renaud Lavoie, le seul représentant de TVA Sports à Toronto, posté dans les hauteurs de l’amphithéâtre.

Comme dans un jeu vidéo

Capture d'écran, TVA Sports

Il avait été question de faire appel à la firme EA Sports pour créer clameur et trame musicale, or c’est au niveau de l’habillage futuriste du Scotiabank Arena que l’influence de l’industrie des jeux vidéo s’est fait sentir. Les sections inférieures ont été recouvertes d’un revêtement bleu et des écrans arborant les logos des équipes en présence sont bien en vue à chaque extrémité de la patinoire, un décor rappelant ceux de la série de jeux NHL. Ça donne un look moins désolant que les bancs vides et les fans virtuels utilisés par le baseball majeur.

En manque de partisans

Capture d'écran, TVA Sports

Malgré cet enrobage soigné, l’énergie générée par la foule manque cruellement. On l’a constaté quand les Leafs ont brisé la glace après quelques secondes de jeu, un but qui a été salué par une simple sirène de but. Espérons que les diffuseurs compenseront en insérant les chansons de but de chaque équipe, comme promis, lorsque les séries s’amorceront. Par contre, quand la rondelle est en jeu, on a le même plaisir à suivre le jeu qu’avant la pandémie.