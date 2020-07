Prix Emmy : 5 nominations pour Big Little Lies

La deuxième saison de Big Little Lies, produite par Jean-Marc Vallée, a décroché cinq nominations aux Emmy Awards. Elle a toutefois été boudée dans la catégorie de Meilleure série dramatique.

Diffusée l’été dernier à HBO, la suite de Big Little Lies (Petits secrets grands mensonges) apparaît dans les catégories des Meilleurs décors, maquillage et casting. Pour leur part, Meryl Streep et Laura Dern font partie des finalistes au prix de Meilleure actrice de soutien (série dramatique).

AFP

La Meilleure série dramatique sera Better Call Saul, Killing Eve, Ozark, Stranger Things, Succession, The Crown, The Handmaid’s Tale ou The Mandalorian.

Les nominations ont été annoncées mardi avant-midi à 11 h 30.

La première saison de Big Little Lies avait raflé plusieurs récompenses au gala de 2017, dont celle de Meilleure série limitée. Jean-Marc Vallée avait obtenu le trophée de Meilleur réalisateur.

La 72e cérémonie des Emmy sera présentée le dimanche 20 septembre à ABC.