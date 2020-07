Une famille garde espoir 36 ans plus tard

Le 24 juillet 1984, un couple sans histoire est abattu à bout portant à Saint-Michel-de-Bellechasse. Même si le crime n’a toujours pas été résolu à ce jour, la famille garde espoir d’un jour pouvoir connaître la vérité sur ce qui s’est produit.

Dominic Dumas, 40 ans, et sa conjointe, Claudette Labrie, 32 ans, sont décédés après avoir été atteints avec une arme de calibre 12, causant une véritable commotion dans le petit village. À l’époque, 15 enquêteurs ont été affectés au dossier, et des centaines de personnes ont été rencontrées. Des suspects ont aussi été interrogés, puis relâchés au fil de l’enquête, et aucune arrestation n'a été réalisée.

La sœur d’une des victimes a conservé une panoplie d’articles de journaux de l’époque qui retrace le fil des événements. Elle a espoir d’un jour pouvoir apposer un point final à ce «scrapbook».

«Il y a peut-être quelqu’un qui garde le silence et qui, un jour, va parler. Ou un nouvel événement peut se produire. Comme dans n’importe quoi, je garde toujours espoir», a affirmé Claire Dumas en entrevue avec TVA Nouvelles.

Car 36 ans plus tard, la blessure n’est pas encore complètement guérie.

«Ça arrive souvent que les gens nous en parlent; ils n’ont pas oublié les gens de Saint-Michel et de Saint-Vallier», a-t-elle raconté.