TREMBLAY - RINFRET,

Jeannine



À Boucherville, le 26 juillet 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Jeannine Tremblay, épouse de feu Claude Rinfret. Elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Olga) et Julie (Christian), ses petites-filles Justine, Clara et Marie-Claude, sa soeur Lucienne et son frère Camil ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances le vendredi 31 juillet 2020 de 13h à 16h au complexe funéraire de Longueuil:La famille tient à remercier le personnel du Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM), du CLSC des Seigneuries (Annie), de la clinique de gestion de symptômes de la Maison Victor Gadbois et tout spécialement de la Maison Source Bleue pour leur soutien et les soins exceptionnels prodigués. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Un don en la mémoire de Jeannine Tremblay-Rinfret à la Fondation du CUSM ou à la Fondation Source Bleue serait davantage apprécié.