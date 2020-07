COUTURE, Alain



À son domicile, le 17 juillet 2020, à l'âge de 58 ans, est décédé subitement monsieur Alain Couture, fils de feu Armand Couture et de madame Marie-Olivine Rémillard. Il demeurait à Armagh.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h,Par la suite, les cendres seront déposées au cimetière paroisial. Il laisse dans le deuil sa mère madame Marie-Olivine Rémillard (feu Armand Couture); ses sœurs et ses frères : Armande (feu Daniel Martin), Denise, Elyse, Jean-Charles (feu Diane Chesnel), Françoise (Yvon Renaud), Fernande (Gilles Fontaine), Jocelyne (Réjean Fontaine), Elianne (Pierre Laberge) et feu Daniel. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La direction des funérailles a été confiée à la