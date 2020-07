MARTIN, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 juillet 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jacques Martin, époux de dame Lucille Monarque. Il était le fils de feu dame Analda Forgues et de feu monsieur Henri Martin. Demeurant à Québec, il était agronome et professeur retraité de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval.La famille vous accueillera auComplexe du Parc CommémoratifLa Souvenance301, rang Ste-AnneQuébec, QC G2G 0G9de 9h30 à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucille, ses enfants : Lise (René), Denyse (Louis-Nil), Jean (Christiane), Gilles (Danielle), Guy (Michel), Michel (Claude), Monique (Claude), Daniel (Johanne) ainsi que Diane (André) qu'il a accueillie dans la famille; ses petits-enfants: Dominique, François, Catherine B., Marie-Eve, Mélissa, Catherine M., Anne-Marie, Geneviève, Sophie, Jean-François, Philippe, Camille, Florence, Samuel et Stéphanie ainsi que leurs conjoints et conjointes et ses nombreux arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses sœurs Suzanne et Louise, ses belles-sœurs Annette et Thérèse, ses beaux-frères Jean et John ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que la résidence Le St-Patrick pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387.