Baseball junior: Diamants et Alouettes préfèrent attendre

En attendant de pouvoir accueillir 250 spectateurs au Stade Canac à partir du 3 août, les Diamants de Québec ont reporté leurs rencontres prévues samedi et dimanche à une date ultérieure.

Les dirigeants de l’équipe de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) annonceront sous peu la date de reprise de ces affrontements contre l’Académie de baseball du Canada des moins de 16 ans et les Voyageurs de Saguenay. Les Alouettes de Charlesbourg ont pris la même décision avec leurs matchs qui étaient prévus dans les derniers jours.

Dans un stade aussi vaste que celui du parc Victoria qui peut asseoir environ 5000 personnes, l’organisation des Diamants croyait être en mesure d’accueillir environ 200 partisans.

La Ville de Québec s’est toutefois rangée derrière les recommandations de la santé publique selon lesquelles les événements publics à l’extérieur doivent être limités à une capacité de 50 personnes. Ce nombre maximal passera à 250 dès le 3 août, toujours sous la forme d’une recommandation.

«Pour nous, ce n’est pas possible de présenter des matchs avec 50 personnes, a déclaré le président des Diamants, Charles Demers. On pensait pouvoir laisser entrer 200 personnes en respectant les réglementations en vigueur de la santé publique pour la distanciation, mais on s’est fait dire non [...]»

Samedi dernier, le duel entre les Diamants et les Alouettes s’est déroulé à huis clos puisque l’organisation ne voulait pas avoir à refuser les membres d’une famille si la limite avait déjà été atteinte.

Les Diamants, qui ont signé sept victoires en huit sorties depuis le début de la saison écourtée (7-1), ont été soulagés d’apprendre l’assouplissement des exigences sanitaires.

«Par contre, mais on la respectait déjà cette règle-là [...] On a trouvé ça un peu spécial, mais c’est un soulagement et les parents auront le OK. Ils ont la réponse claire qu’ils peuvent venir voir légalement un match», a exposé le président.

Rappelons qu’aucun décret gouvernemental n’interdit aux organisations sportives d’accueillir plus de 50 personnes à ciel ouvert. Le décret fait uniquement mention des événements intérieurs. La distanciation physique de 2 m doit néanmoins s’appliquer en tout temps.