CARRIER, Hervé



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 juillet 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Hervé Carrier, époux de madame Thérèse Roy, fils de feu Aristide Carrier et de feu Belzémire Morin. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Marguerite Brien) et Gérald (Richard Lambert); ses petits-enfants: Josianne (Nicolas Paquet) et David (Vanessa De Beaumont); ses arrière-petits-enfants: Rosalie, Camille, Marilou, Océanne et Elliot; ses frères et sa soeur : André, Louisette, Germain et leur conjoint(e); ses belles-soeurs de la famille Carrier: feu Raynald (Lucille) et feu Jean-Claude (Paulette) ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera aule dimanche 9 août de 13h à 14h45.