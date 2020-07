Coronavirus: Masque obligatoire, Hong Kong renforce les restrictions

Hong Kong est sur le point de connaître une épidémie de «grande ampleur», a averti mercredi la cheffe de l’exécutif, Carrie Lam, au moment où entrait en vigueur dans la ville les mesures de distanciation sociale les plus poussées depuis l’apparition du coronavirus au début de l’année.

À compter de mercredi, les 7,5 millions d’habitants de cette ville très densément peuplée ont obligation de porter un masque en public, tandis que les restaurants n’ont plus le droit de servir qu’à emporter.

Les rassemblements à plus de deux personnes (à l’exception des familles), ne sont plus autorisés. Et des amendes de 5 000 dollars hongkongais sont prévues en cas d’infraction.

L’ex-colonie britannique, très densément peuplée, fut une des premières zones touchées par l’épidémie après son foyer chinois et a initialement enregistré de remarquables résultats contre le coronavirus.

Mais alors que les chaînes de contamination locale avaient été quasiment coupées en juin, les infections sont reparties à la hausse il y a quelques semaines, ce qui a amené les autorités à ordonner progressivement de nouvelles mesures de distanciation sociale.

Près de 1 500 contaminations ont été enregistrées depuis le début du mois, soit autant que le nombre de cas répertoriés entre janvier et fin juin.

Voilà six jours que le nombre de nouveaux cas est supérieur à 100.

«Nous sommes au bord d’une épidémie de grande ampleur qui pourrait entraîner l’effondrement de notre système hospitalier et coûter des vies, en particulier chez les personnes âgées», a déclaré Mme Lam dans un communiqué.

Le port du masque (déjà largement répandu depuis des mois au sein de la population) était déjà obligatoire dans les transports en commun et dans les lieux publics fermés.

Et les restaurants ne pouvaient accueillir des clients dans leurs salles que jusqu’à 18H00.

Le gouvernement a annoncé la prochaine construction, avec l’aide de la Chine, d’un hôpital de campagne de 2 000 lits près de l’aéroport international.