RUEL, Louis-Dominique



Au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes à St-Michel-de-Bellechasse, le 10 juillet 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Louis-Dominique Ruel, époux de Mme Fernande Anctil. Il demeurait à Berthier-sur-Mer.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Mont-Marie à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Serge Guay), Louis (Lili Tanguay), Jean (Alexandra Guay); ses petits-enfants: Vanessa, Clément et Jean- Sébastien; Christopher, Rébecca et Louis Jr; Jérémi et Julia; ses arrière-petits-enfants: Jacob, Xavier, Lexie et Yoan. Il était le beau-frère de: Margot Deschênes (feu Marius Anctil), Suzanne Couture (feu Raynald Anctil), Guy Morin (feu Suzanne Anctil). Et il a rejoint ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs. La famille remercie le personnel du CHSLD de St-Fabien-de-Panet et celui du CHSLD Vigi Notre-Dame-de-Lourdes de St-Michel-de-Bellechasse pour la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, www.coeuretavc.ca/dons , des formulaires seront disponibles à l'église.