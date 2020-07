Daniel Bélanger a déjà été préposé aux bénéficiaires: «J’ai trouvé ça dur»

La crise que la pandémie de COVID-19 a provoquée dans les CHSLD a ramené Daniel Bélanger à ses cinq années comme préposé aux bénéficiaires.

«On perdait toujours des personnes âgées durant les canicules et on perdait toujours des personnes âgées pendant les périodes de grippe, en hiver, a raconté l’auteur-compositeur-interprète dans le nouveau balado de QUB radio Et après..., animé par Josélito Michaud. Ça mettait toujours une ambiance assez curieuse.»

Pour l'artiste, il est cependant impossible de s’imaginer ce qu'ont pu ressentir les préposés aux bénéficiaires qui étaient à pied d'œuvre au pire de la crise qui a coûté la vie à des milliers d'aînés québécois.

«C’est un enfer, c’est sérieux, sévère, a-t-il lancé. Je ne sais pas à quoi tu penses quand tu bois ton café et que tu manges tes deux toasts, avant d’aller travailler.»

