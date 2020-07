Deux Montréalais héros en Ontario

Deux Montréalais ont agi en véritables héros dimanche en maintenant hors de l’eau pendant des heures une randonneuse tombée d’une chute de 25 pieds dans un parc de l’Ontario, lui sauvant ainsi la vie.

« C’est vraiment un miracle qu’elle ait survécu à la chute. Nous, on n’a pas eu le temps de penser, on s’est juste précipité pour l’aider, il fallait agir », laisse tomber avec modestie Michel Pétrin, accompagné de son ami de longue date, Sébastien Bélec.

Ils étaient encore secoués lorsque Le Journal les a rencontrés hier.

Photo courtoisie

« [Ils] ont littéralement sauvé la vie de cette patiente », a affirmé Mathieu Grenier, directeur adjoint du Service paramédical du comté de Renfrew.

Les deux amis dans la trentaine, qui se connaissent depuis le primaire, sont des habitués de plein air.

Vers 15 h 30 dimanche, ils terminaient leur dîner, après une journée de canot dans le parc provincial Algonquin, à plus de deux heures d’Ottawa, lorsque le drame est survenu.

Chute de deux étages

Une femme de 39 ans se serait approchée trop près du bord d’une chute et aurait perdu pied, se blessant sérieusement après une dégringolade d’environ 25 pieds dans les roches, soit l’équivalent d’une maison de deux étages.

« On était à côté. J’ai couru et j’ai escaladé un peu la chute. Elle était contre un tronc d’arbre et le courant l’amenait vers le bas. Elle essayait de peine et de misère de se maintenir hors de l’eau », raconte M. Pétrin, 35 ans, qui travaille dans la vente d’équipements pour les mines et carrières.

Photo Chantal Poirier

Il a vite été rejoint par son ami et les deux ont tenté tant bien que mal de la stabiliser, témoins d’une scène d’horreur, alors que la victime était bien mal en point.

« Elle saignait du visage, elle avait très mal, mais ne sentait plus ses jambes. Il fallait la maintenir réveillée, car elle perdait conscience. Elle nous posait des questions, nous demandait si elle allait pouvoir marcher », explique Sébastien Bélec, un entrepreneur en construction de 36 ans.

Téléphone satellite

Ils sont demeurés dans cette position précaire durant plus de deux heures.

Entre-temps, un homme qui avait un téléphone satellite a réussi à contacter les autorités, l’endroit étant dépourvu d’ondes cellulaires.

« Une chance qu’il avait ce téléphone, sinon ça aurait pris bien plus de temps. C’était à au moins une heure et demie de marche. Ce qui a été très dur, c’était de ne pas savoir quand les secours s’en venaient », affirme M. Bélec.

À un moment, une information leur est parvenue comme quoi l’hélicoptère n’arriverait pas avant deux heures.

« Ça faisait environ deux heures et demie qu’elle était dans l’eau. Elle devenait en hypothermie. Il fallait la sortir de là, malgré le danger », précise Michel Pétrin.

Hypothermie

Une ambulancière en congé est également venue les aider dans la manœuvre, où il fallait protéger le plus possible la colonne vertébrale et le cou de la victime.

« Une fois qu’elle n’était plus dans l’eau, il fallait la réchauffer. Et à partir de là, tout est allé vite. Les secours sont arrivés, l’hélicoptère aussi. Ça a été un soulagement », relate M. Pétrin.

La victime, qui était dans un état critique, a finalement été héliportée vers 20 h au centre de traumatologie de l’hôpital d’Ottawa, après un travail d’équipe entre le Service paramédical du comté de Renfrew, les Forces armées canadiennes et la police provinciale de l’Ontario.

« On a surtout hâte d’en savoir plus sur l’état de la dame. C’est vraiment ça, le plus important », concluent les deux hommes, qui disent ne pas se considérer comme des héros.