Deux personnes évacuées des monts Valin

Deux personnes ont été évacuées d’urgence, dont une par hélicoptère, mercredi matin, après avoir fait une chute de 16 pieds du haut de leur cache de chasse située sur les monts Valin, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L’incident s’est produit vers 9h dans le secteur du réservoir Pipmuacan et du lac Rouvray.

Les deux individus se trouvaient dans une cache de chasse quand un arbre est inopinément tombé sur eux. Ils ont chuté d’une hauteur de 16 pieds, ce qui les a gravement blessés au bas du corps.

Des équipes terrestres et aériennes sont venues porter secours aux deux personnes. L’une a été héliportée jusqu’à l’hôpital de Chicoutimi en raison de la sévérité de ses blessures, tandis que l’autre a été transportée par ambulance. La Sûreté du Québec et les pompiers de Saint-Honoré ont aussi été mis à contribution.

«C’est un vol d’une trentaine de minutes, versus trois à quatre heures de route sur un sentier non carrossable. La deuxième personne pouvait se permettre le transport en ambulance par sa condition médicale», explique le porte-parole et vice-président aux affaires commerciales d’Airmedic, Carl Guérard.

À première vue, on ne craindrait pas pour la vie des deux personnes.

«C’est quasiment comme se faire frapper par la foudre pour que quelque chose comme ça arrive», affirme Carl Guérard, pour illustrer l’improbabilité d’un tel incident.

Été record

Symptôme ou non de la fin du confinement, Airmedic croule sous les interventions depuis le début de l’été. «Un été record» pour les évacuations par hélicoptère, qualifie sans hésiter M. Guérard.

«L’an dernier, c’était environ 150 interventions pour l’année. On est déjà au double cette année, remarque-t-il. Il y a beaucoup plus de gens qui profitent des espaces verts. [...] Depuis, le déconfinement, c’est incroyable comment on est sollicités.»

Les interventions ont été de tout acabit, que ce soit pour des conditions médicales problématiques ou des accidents durant une activité, précise M. Guérard.