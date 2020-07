Deux tournages reprennent à Québec

De nombreux humoristes renoueront avec la scène dès le 12 août à Québec alors que les tournages de nouvelles saisons de Trait d’humour (Unis TV) et de la série One mini show (Club illico) reprendront au Théâtre Petit Champlain. La particularité ? Certains privilégiés pourront même visionner les tournages en direct, en ligne.

Renouvelée pour une sixième saison, l’émission Trait d’humour donne carte blanche à 12 animateurs qui concoctent un spectacle de stand-up avec quatre invités de la relève. Parmi ceux qui piloteront les soirées, notons Mathieu Dufour, Eddy King, Louis T, Mélanie Ghanimé et Rosalie Vaillancourt, entre autres.

Photo courtoisie, ComediHa!

Quant au One mini show, une série où six humoristes offrent le meilleur de leur matériel dans de courts spectacles, il mettra en vedette Charles Pellerin, Alexandre Bisaillon, François Boulianne, Mike Beaudoin, Étienne Dano et Eddy King.

Les prestations de stand-up qui composent ces deux émissions seront tournées au Théâtre Petit Champlain entre le 12 et le 21 août prochains.

Photo courtoisie, UnisTV

Devant public

Une cinquantaine de personnes seulement pourront assister aux différentes soirées d’humour dans la petite salle du Vieux-Québec, qui peut habituellement compter sur plus de 200 spectateurs.

Après six mois d’arrêt « extrêmement difficiles », le producteur des deux émissions, Sylvain Parent-Bédard, de ComediHa!, ne cachait pas son enthousiasme à l’idée de repartir la machine. « On commence à voir une certaine lumière au bout du tunnel », a-t-il confié au Journal, hier.

La reprise des tournages se fera évidemment dans « un environnement de production contrôlé », dit-il, mais « ce sera une production télévisuelle d’une aussi grande qualité ».

La boîte ComediHa! entame, en même temps que la reprise de ses tournages, un important virage numérique qui a été devancé en raison de la pandémie.

Diffusion en ligne

Les captations de ces émissions seront diffusées en direct, sur le web. Toutefois, les liens pour visionner gratuitement les spectacles seront envoyés en quantité limitée aux clients de trois partenaires financiers (Vidéotron, Banque Nationale et Loto-Québec) ainsi qu’aux membres ComediHa!. Le public peut devenir membre ComediHa! en tout temps.

Ce projet numérique est le premier d’une série à venir pour la boîte de production, qui souhaite explorer davantage différentes méthodes de diffusion.

ComediHa! produit également les émissions Comédie sur mesure et Roast Battle, toutes les deux diffusées à Z Télé. La reprise des tournages pour de nouvelles saisons devrait possiblement avoir lieu d’ici l’automne.