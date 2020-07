POTVIN, Pauline Laflamme



À l'Hôpital du CHUL de Québec, le 20 juillet 2020, à l'âge de 89 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Pauline Laflamme, épouse de M. Bernard Potvin. Fille de feu Albert Laflamme et de feu Victoria Auclair, elle demeurait à L'Ancienne-Lorette. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Doris, Sylvie, Claude et François; ses petits-enfants: Philippe et Marie-Claude Huot (Marc-André Dick-Boisvert), Émilie, Maryse et Mylène Potvin ainsi que son arrière-petite-fille: JudyAnn Huot; ses frères et sœurs: Fernand (Étiennette Germain), feu Roger, feu Jeannette (feu Yvon Couture), feu Gérard, feu André, feu Georges, Cécile (André Rousseau), feu Yvette (feu Raymond Potvin), Monique (Yves Bourbeau), Joanne (feu Réjean Bilodeau) et Denise (André Giguère) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Potvin: Victor, Gaston (Germaine Roussel), Yves (Jeannine Tremblay), Gabrielle, Juliette, Lise et feu Lisette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille recevra les condoléances aude 12h à 13h45.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité de cardiologie de l'hôpital du CHUL de Québec pour les bons soins et leur compassion. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin 801, Grande Allée O., bureau 124, Québec, QC G1S 1C1. Pour rendre hommage à Mme Laflamme, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.