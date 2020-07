La Criée d’automne reportée

Photo courtoisie

Compte tenu des circonstances actuelles, la Fondation du Centre de la Famille Valcartier a pris la décision de reporter son événement-bénéfice phare biennal, La Criée, qui devait se tenir en novembre 2020. L’activité aura lieu en octobre 2021 en accord avec le comité d’honneur et d’influence, dont le haut patron d’honneur de La Criée, le brigadier-général Gervais Carpentier, et son ambassadeur émérite, Philippe Couillard, ex-premier ministre du Québec (2014-2018). Renseignements : www.fondationcfv.ca.

Centenaire

Félicitations à madame Jeanne-d’Arc Labbé de Limoilou qui a célébré récemment son 100e anniversaire de naissance. Madame Labbé est née à St-François-de-l’Île-d’Orléans le 12 juillet 1920. Elle a eu trois enfants : Lorenzo (Jacqueline), Aline (Raynald) et Juliette (Jacques) ; a trois petits-enfants : Nancy (Danny), Annie (Richard) et Éric (Birgit). Elle a aussi deux arrière-petits-enfants, Ethan et Jonathan. Elle vit toujours chez elle. Elle aime beaucoup cultiver son jardin à sa résidence d’été de St-François.

Rendez-vous musical

Le Domaine Forget de Charlevoix diffusera le dimanche 2 août à 17 h le troisième concert virtuel de sa série Les Concerts Évasion. Au programme, un apéro romantique en compagnie de grands artistes tels que Yannick Nézet-Séguin (photo), piano, Kerson Leong, violon, Yukari Cousineau, violon, et Pierre Tourville à l’alto. Les artistes se produiront dans la salle de concert du Domaine Forget de Charlevoix ainsi qu’à l’église de Saint-Irénée tout en respectant les mesures sanitaires prescrites par la Santé publique. Tous les détails se retrouvent sur domaineforget.com/concertsevasion.

En souvenir

Le 29 juillet 1985. À la suite de la démission de Jacques Lemaire, la direction du Canadien de Montréal annonce que le poste d’entraîneur de l’équipe sera confié à son adjoint, Jean Perron (photo).

Anniversaires

Marie-Ève Dicaire (photo), boxeuse professionnelle québécoise ans la catégorie des poids super-moyens, 34 ans... Benoît Langlais, comédien et acteur québécois, 37 ans... Jean-François Breau, chanteur québécois, 42 ans... Fernando Alonso, ex-pilote espagnol de Formule 1, 39 ans... Luc Dionne, réalisateur et scénariste québécois, 60 ans... Jean Rochon, médecin et ex-homme politique québécois, 82 ans.

Disparus

Le 29 juillet 2019. Jacques Nichet (photo), 77 ans, auteur, metteur en scène ainsi que réalisateur de cinéma français... 2018. Vibeke Skofterud, 38 ans, fondeuse norvégienne, championne aux Jeux olympiques d’hiver (relais 4x5 km) de 2010... 2016. Lucille Dumont, 97 ans, chanteuse québécoise surnommée la Grande Dame de la chanson... 2016. Danny Nykoluk, 82 ans, ex-vedette locale des Argonauts de Toronto (LCF)... 2015. Buddy Emmons, 78 ans, musicien américain... 2014. Idris Muhammad, 74 ans, batteur américain de jazz... 2013. Bobby Crespino, 75 ans, un ancien des Giants de NY de la NFL (1961-68)... 2012. Chris Marker, 91 ans, cinéaste français... 2007. Michel Serrault, 79 ans, un des monstres sacrés du cinéma français... 1993. Guy Dufresne, 78 ans, auteur de feuilletons pour la télévision... 1992. Michel « Bunny » Larocque, 40 ans, ex-gardien de buts du Canadien... 1974. « Mama » Cass Elliot, 32 ans, soliste du groupe The Mamas & The Papas.