L'Ontario progresse, le Québec s'enfonce

L'Ontario a affiché une fulgurante progression dans la lutte contre la COVID-19, mercredi, en présentant son meilleur bilan en plus de quatre mois et en poursuivant la relance de son économie, tandis que le Québec a continué à stagner.

Vers 14h, le Canada comptait 255 nouveaux cas de SRAS-CoV-2, pour un total de 115 247 infections détectées à ce jour. Par contre, seules deux morts avaient été signalées, pour un total de 8911 patients ayant perdu la vie en étant porteurs du virus.

Le Québec était, de loin, le plus important contributeur au bilan canadien, avec 176 cas de plus, une légère remontée par rapport à la veille. Aucun décès n'a toutefois été signalé.

Après une fin juin et un début juillet encourageants, la Belle Province se montre totalement incapable d'«aplanir la courbe» à nouveau et voit ses bilans stagner, particulièrement depuis deux semaines.

Mercredi, les partys et événements privés continuaient d'être montrés du doigt par les autorités comme étant les principaux vecteurs d'éclosion au Québec, notamment dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, où une vingtaine de cas ont été liés à trois rassemblements.

Enquête et déconfinement

Le portrait de la situation était bien plus reluisant en Ontario, où les autorités ont fait état de 76 infections et d'un seul décès. Il s'agit du plus petit nombre de cas de COVID-19 recensés en 24 heures dans cette province depuis le 22 mars dernier, date à laquelle on avait enregistré 48 cas. C'est d'ailleurs la première fois depuis mars que l'Ontario passe sous le cap symbolique des 100 cas par jour.

Ce bilan encourageant est arrivé à point nommé pour le gouvernement de Doug Ford, qui a annoncé, comme attendu, que les régions de Peel et de Toronto pourront rejoindre le reste de la province à la phase 3 du plan de déconfinement, amorcée il y a deux semaines. Cette phase permet notamment la réouverture des salles à manger des restaurants, des librairies, des cinémas et des centres d'entraînement.

Seule la région de Windsor-Essex, toujours aux prises avec des éclosions parmi les travailleurs agricoles étrangers, doit encore prendre son mal en patience, comme elle avait déjà dû le faire lors de la phase 2 de la relance ontarienne.

En parallèle, l'Ontario a lancé mercredi une commission d'enquête sur les décès liés à la COVID-19 survenus dans les centres de soins de longue durée de la province. Rappelons qu'un rapport accablant des Forces armées canadiennes avait jugé sévèrement la qualité des soins offerts dans les centres les plus touchés par la pandémie.

Les trois commissaires étudieront la façon dont le virus s'est propagé dans les CHSLD et pourront obliger des gens à témoigner. Ils formuleront ensuite des recommandations pour éviter qu'un tel drame se reproduise. Leur rapport est attendu au plus tard en avril 2021.

«Nous ferons tout le nécessaire pour que chaque aîné de l'Ontario ait un endroit sûr et confortable où vivre», a déclaré le premier ministre Doug Ford, par communiqué.

La situation au Canada:

Québec: 59 073 cas (5670 décès)

Ontario: 38 986 cas (2769 décès)

Alberta: 10 470 cas (187 décès)

Colombie-Britannique: 3523 cas (194 décès)

Saskatchewan: 1218 cas (17 décès)

Nouvelle-Écosse: 1067 cas (64 décès)

Manitoba: 407 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 266 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 170 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

Yukon: 14 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 115 247 cas (8911 décès)