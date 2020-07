Quoi regarder à la télé jeudi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 30 juillet:

«Académie de police 3»

Comme l’une des deux écoles de police doit fermer, le commandant Lassard (George Gaynes) fait appel à ses glorieux anciens, Mahoney (Steve Guttenberg), Hightower (Bubba Smith) et Tackleberry (David Graf), pour donner aux élèves la formation qu'ils n'ont jamais reçue. Jeudi, 14 h, Prise 2.

«Sucré salé»

Patrice Bélanger a la chance d’assister à une répétition de l’Orchestre Métropolitain en compagnie de son chef, Yannick Nézet-Séguin. De son côté, Marie-Christine Proulx va aller à la rencontre du comédien et metteur en scène, Mani Soleymanlou. Jeudi, 18 h 29, TVA.

«La patronne»

Individualiste et manipulatrice, Michelle (Melissa McCarthy) voit sa vie s’écrouler et sa fortune fondre alors qu’elle doit passer quelques mois en prison pour délit d’initié. À sa sortie, elle va trouver peu de monde pour l’aider, mais elle a toujours l’ambition de retrouver la richesse et la gloire. Jeudi, 20 h, TVA.

«Gordon Ramsay en guerre contre la cocaïne»

Le chef Gordon Ramsay est personnellement touché par les ravages de la cocaïne. Il a notamment un frère toxicomane et un de ses amis est mort d’overdose. Il a donc décidé d’enquêter sur le sujet auprès de soldats et policiers intervenant dans le monde entier pour lutter contre ce fléau. Jeudi, 20 h, Investigation.

«Bonsoir bonsoir»

Dans le cadre de l’émission, la chanson «La vie d’factrie» de Clémence Desrochers sera intronisée au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens. Jean-Philippe Wauthier discutera également avec Sarah-Jeanne Labrosse, Naila Rabel, Fred Pellerin, Tire le coyote et Marie Michèle Desrosiers. Jeudi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Le goût du monde»

Ce documentaire explore l'univers de la gastronomie en faisant découvrir la vie quotidienne des chefs cuisiniers. À travers des confidences de plusieurs chefs d'origine québécoise qui travaillent aux quatre coins du monde, on découvre les contraintes de ce métier. Jeudi, 22 h, Canal D.

«Aminata»

Premier des six épisodes racontant la vie extraordinaire d’Aminata Diallo (Aunjanue Ellis). Enlevée par des marchands d'esclaves en Afrique, elle est amenée en Caroline du Sud. La Révolution américaine, la fuite en Nouvelle-Écosse, la jungle de la Sierra Leone... Sa quête permanente sera toujours de retrouver sa liberté. Jeudi, 23 h 05, ICI Radio-Canada Télé.