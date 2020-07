Un homme de 23 ans de Thetford Mines porté disparu

La sûreté municipale de Thetford Mines sollicite l’aide de la population afin de retrouver Louis-Philippe St-Laurent, un Thetfordois de 23 ans.

M. St-Laurent a été vu pour la dernière fois dimanche dernier, le 26 juillet 2020, en matinée, à Thetford Mines.

Sa famille a signalé sa disparition le mardi suivant et a des raisons de craindre pour sa sécurité.

Le jeune homme est connu pour être un amateur de plein air. Il pourrait donc se trouver dans différents sentiers pédestres, monts, parcs nationaux ou autres endroits de plein air.

«De nombreuses démarches ont été entreprises pour retracer Louis-Philippe St-Laurent et le Service de police de Thetford Mines demande à toute personne pouvant fournir des informations permettant de retracer cet homme de le faire sans hésiter, via le 418 338-0111 ou via Échec au crime, au 1 800 711-1800», mentionne la police municipale.

Description de Louis-Philippe St-Laurent

Taille: 1,67 m

Poids: 130 lb

Yeux: Bleus

Cheveux: Blonds

Habillement: Inconnu

Véhicule: Mitsubishi Lancer, 2011, gris, plaque: W92 LSJ