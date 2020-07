Vancouver retire aux policiers les interventions sociales et de santé mentale

VANCOUVER - Le Conseil de ville de Vancouver a voté lundi soir un amendement visant à retirer des mains de la police les urgences sociales et en santé mentale, ouvrant la voie à une approche communautaire de ces interventions.

L’amendement sur la motion concernant les «priorités stratégiques et policières» a été voté virtuellement à l’unanimité des neufs conseillers de ville, les deux restants s’étant récusés du vote pour conflit d’intérêts.

L’amendement propose «un plan, un calendrier et un budget pour déprioriser les services de police en réponse à la santé mentale, au travail du sexe, à l’itinérance et à la consommation de substances et à donner la priorité au financement des groupes communautaires, des sociétés à but non lucratif et d’autres ayant l’expérience et la formation nécessaires pour mettre en œuvre des initiatives de réduction des risques et de sécurité dans ces domaines.»

La décision de la ville survient au moment où les mouvements antiracistes aux États-Unis et au Canada appellent les gouvernements à retirer les financements («defund») de la police.

La motion amendée crée également une consultation perpétuelle auprès des personnes marginalisées et des groupes communautaires spécialisés pour savoir comment la ville peut soutenir les services communautaires existants et futurs de réduction des méfaits et de sécurité.