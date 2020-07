MAROTTE, David Nicolas



Nico nous a quitté trop vite, un cœur d'à peine 60 ans… Fils de feu Janine Guay et feu Clermont Marrotte, il laisse dans le deuil sa grande sœur Sylvie (Marc Zweili), ses frères Jean-François et Pierre-Martin (Monique Tardif); ses neveux et nièce: Pierre-François Marotte (Mélissa Plamondon et ses petites lumières Mégane et Juliette), Olivier Marotte (Ingrid Landry), Usha et Ishan Zweili. Un petit coucou à son parrain André Guay et un gros câlin à sa marraine Loulou Guay dont il prenait soin particulièrement dans ces temps de confinement. Un clin d'œil à ses grands amis et amies: Simon dit Paul, Julie dit Pauline, Gaston et Renée ainsi qu'à sa filleule Emmanuelle Simoneau et son filleul Sébastien Pouliot (sans oublier son frère Louis Pouliot). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Pour respecter le souhait de Nicolas, nous vous encourageons à faire vos dons à la Fondation du Collège de Lévis, tél. : 418 833-1249, site Web : www.collegedelevis.qc.ca, à la Fondation Gilles Kègle, téléphone : 418 524-2626, site Web : www.gilleskegle.org et à La Jonction pour Elle (Lévis), tél. : 418 833-8002, site Web : www.jonctionpourelle.com, causes qu'il avait à coeur.