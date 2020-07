VERRET, Louisette



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 juillet 2020, à l'âge de 68 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Louisette Verret. Fille de feu Robert Verret et de Marie Légère, elle demeurait à Saint-Émile. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nadine (Steve Letellier) et Éric; ses petits-enfants: Maryan, Samuel, Ann Mary et Gabriel; ses arrière-petits-enfants: Nolan, Théo, Kloé et Léo; ses sœurs: Diane (Jean-Gilles Roy), Lise (Guy Allard), Linda (Raynald Allard) et Nancy Rhéaume. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles et tantes ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances au:le vendredi 31 juillet 2020 de 12h à 14h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux personnes qui ont été présentes et qui l'ont encouragée tout au long de sa vie: Rachelle Pauzé, Jean-Guy Verret, Louis-Georges Barbeau, Lucien Barrette et Jean-Paul Verret Jr. La famille désire également remercier le personnel de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Verret. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Club des petits déjeuners. (135-G, boulevard de Mortagne, Boucherville, QC J4B 6G4). Pour rendre hommage à Mme Verret, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.