LACASSE, Soeur Gemma



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 26 juillet 2020, est décédée soeur Gemma Lacasse (en religion soeur Gisèle-du-Sacré-Coeur), Soeur de la Charité de Saint-Louis. Elle était âgée de 94 ans, dont 71 ans de vie religieuse, fille de feu dame Armosa Demers et de feu Ludger Lacasse. Elle était native de Plessisville, Québec. Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. Elle était la soeur de feu Gisèle (feu Robert Beaudoin), feu Huguette (feu Alexandre Gauthier), Yvonne (feu Raoul Bilodeau), Soeur Françoise, s.c.s.l., Jean-Guy (feu Aline Faucher), feu Gérald (feu Raymonde St-Onge), feu Thérèse (Gérard Faucher), Marc (Dolorès Cournoyer), Marcel (Lucie Dubois), Réjean (Docile Cyr) et de Diane. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s.Les coordonnées vous seront données plus tard.