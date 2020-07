CORRIVEAU, Judith Bernier



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de notre mère, madame Judith Bernier, survenu le 2 avril 2020, à l'âge de 97 ans et 6 mois à l'Hôpital de Montmagny, épouse de feu Joseph (Jos.) Corriveau, fille de feu Alexina Fortin et de feu Émile Bernier. Elle demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à lale samedi 1er août 2020 de 12h à 15h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle était la mère de: Gilles (Sylvie Bernard), feu Pierre, Carolle (Jacques Martineau) et Suzanne. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants: Isabelle, Marianne, Daniel et Michel Corriveau, Jean-François, Julie et Josiane Martineau, Julien et Simon Corriveau Gagné; leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Charles-Olivier Bernier, Mathis Lemieux, Jérémie et Anna Keck, Eliane et Maëlle Corriveau, Zoé Viau Corriveau, Edward et Marilys Corriveau, Sophia et Olivia Gianopoulos, Jacob, Tristan et Justin Sarra-Bournet, Didier et Flavie Corriveau. Elle était la sœur et belle-sœur de: feu Georgette (feu Paul-Emile Gaudreau), feu Jeannette (feu Maurice Richard), feu Cécile (feu Gérard Bernier), feu Paul-Emile (feu Gisèle Lévesque), feu Fernand (Murielle Guillemette), feu Jeannine (feu Bertrand Clavet), Madeleine (feu Réal Picard), Jean-Claude " Guy " (Cécilia Voyer), Richard (Louise Méthot) et feu Marcel. De la famille Corriveau: feu Anne-Marie, feu Jeanne-Aimée, feu Armand, feu sœur Eva, feu Germaine, feu Philippe, feu Paul-Emile, feu Robert, feu Raymond, feu Viateur, feu Clément, feu Marie-Claire. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et sa grande amie Marcelle Picard Samson. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Montmagny ainsi que le personnel de la résidence Mgr Deschênes pour les attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny : 350 Boul. Taché Ouest, Montmagny (QC), G5V 3R8 ou https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à la Fondation Rayons d'Espoir : 10, rue Alphonse, St-Fabien-de-Panet (QC), G0R 2J0 / ou à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.fondationdelamaisondhelene.org. La direction a été confiée à la