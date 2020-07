TARDIF, Fernande Jacques



À la Villa Sainte-Marie, le 8 avril 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Fernande Jacques, épouse de feu M. Gérard Tardif. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera :pour les condoléances, de 9h à 10h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Simon St- Hilaire), Réjean (Colette Leblanc), Linda (Gaston Doyon) et Yvan (Carole Jacob); ses petits-enfants: Pier-Olivier (Marie- Hélène Gauthier), Andrée-Anne et Myriam (François Lambert); ses arrière- petits-enfants: Jolyann, Jayden et Justin; ses frères et sœurs: feu Bibiane (feu Adjutor Lessard), feu Fernand, feu Clermont (feu Germaine Jacques), feu Monique, Lorraine (feu Réal Simard), Clairval (Cécile Huard), feu Guy (Georgette Mathieu), Jeanne D'Arc (feu Lucien Lagueux) et Yvette (feu Clément Labbé); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Antonia (feu Sylvio Jacques), feu Alice (feu François Pomerleau), feu Joseph-Émile (feu Blandine Bureau), feu Ernest-Gustave (feu Janine Roy), feu Marie-Jeanne (feu Yvon Bisson), feu Georges-Aimé (feu Josette Cliche), feu Simone SSS, Rita, feu Robert (Laurentine Mercier), feu Thérèse (feu Jules-Aimé Thivierge), feu Lauréan (Réjane Cossette), Jacqueline NDPS, feu Germain, feu Guy (Liliane Gingras) et Yves-Aimé Dubé. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier d'une façon particulière, tout le personnel du Château Sainte-Marie, les infirmières du CLSC et lors de ses derniers moments de vie, la Villa Sainte-Marie. Dons suggérés :Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec : https://iucpq.qc.ca/