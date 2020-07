BILODEAU, Marc



À l'Hôpital de Montmagny, le 11 avril 2020, à l'âge de 76 ans et 11 mois, est décédé monsieur Marc Bilodeau. Il était le fils de feu monsieur Orphir Bilodeau et de feu dame Rita Bilodeau. Il demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à lale samedi 1er août 2020 à compter de 13h.Les cendres seront déposées au cimetière de Berthier-sur-Mer. Il laisse dans le deuil, ses enfants: feu Dany (Marie-Josée Lévesque), Sylvie (Alain Montminy), Steve, Dave (Noémie Villeneuve), ainsi que la mère de ses enfants: Nicole Gaudreau (Denis Labonté), ses petits-enfants: Catherine, Vanessa, Jessica, Rebecca, Gabrielle, Marc-Antoine et Nathan; ses arrière-petits-enfants: Léa, Loïc, Félix et Mia; ses frères et sœurs: Marcelle (feu Jean-Guy Lavoie), feu Anita (feu Clermont Hamel), feu Gilles, Pierrette (feu Gilbert Gaudreau), Ovila (Jocelyne Paré), feu Lucille, feu Serge, Yvan (Denise Guimont), et sa tante, Marie-Paule Cadrin. Il était l'ami de cœur de feu Marguerite Lamonde. Il laisse également dans le deuil: les membres de la famille Lamonde ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et nombreux amis(es). Sincères remerciements au personnel du département de médecine des soins intensifs, ainsi qu'au Dre Éloïsia Proulx. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny : 350, Boul. Taché Ouest, Montmagny (QC), G5V 3K8 ou https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à la Société Canadienne du Cancer : 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 ou https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. La direction a été confiée à la