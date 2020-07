BOUTIN, Florent



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 15 juillet 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Florent Boutin, époux de Rollande Gagné, fils de feu dame Camille Gagné et de feu monsieur Fernand Boutin. Il demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h30 à 15h30 etLes cendres seront déposées au columbarium de laIl laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Sylvie (Sylvain Cliche), Agathe (Martin Greer), Nathalie (Luc Levesque), François; ses petits-enfants : Jean-Philippe, Alexandre, Etienne (Sabrina Rouillard), Julie-Pier et son arrière- petit-fils adoré Logan Levesque. Il était le frère de: feu Marie-Paule, feu Hélène, feu André (Gisèle Bolduc), feu Gilbert (Gertrude Dubé) et Maurice (Louise Plamondon). Il était le beau-frère de Réjean Gagné (Francine Morin) et Jean-Marie Lafontaine (Michèle). Il laisse également dans le deuil, son filleul Benoit Boutin, ses amis de billard: Réjean Germain, Pierre-Paul Tremblay, André Paradis et Luc Mathieu ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.