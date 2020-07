MAILHOT, Suzanne Rodrigue



Au Centre d'Hébergement Sainte-Croix à Marieville, le 7 juillet 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Suzanne Rodrigue, épouse de feu monsieur Jean-Paul Mailhot. Elle était la fille de feu dame Marie-Ange Lemieux et feu monsieur Canut Rodrigue. Enseignante à la retraite, elle demeurait à Marieville depuis 2017, auparavant à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Michel (Lise Bélanger), Sylvie (Stéphan Bertrand), Nathalie (Roland Roberge) et Christine (feu Pierre Chapais), ses petits-enfants: Martine, Rémi, Valérie, Xavier et Nicolas Mailhot, Jordan Bertrand, Tina Mailhot-Roberge, Laurence et Raphaëlle Chapais; ses arrière-petits-enfants: London Bertrand et Félix Davis; ses frères et sœur: Bruno (Mariette Gagnon), Liliane (feu Rodolphe Grant), Nicolas (Monique Dubé) et Jean (Ghislaine Dunberry); ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement le personnel soignant du CHSLD Sainte-Croix à Marieville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: (418) 527-4294.