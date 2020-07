BOISVERT, Cécile



Au CHSLD de Sainte-Croix, le 26 juillet 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Cécile Boisvert, épouse de feu monsieur Pierre-Antoine Castonguay, fille de feu Lucien Boisvert et de feu Joséphine Laroche. Elle demeurait autrefois à St-Édouard-de-Lotbinière.Il sera possible d'offrir vos condoléances à l'extérieur de l'église avant la cérémonie. Mme Cécile Boisvert laisse dans le deuil ses enfants: Odette, Jean-Pierre (Lucie Blondin), Lina (Martin Desrochers), Edith (José Vinals), Francine (Robert Leclerc) et Daniel; sa belle-sœur Rolande Marchand (feu Philippe Boisvert); ses petits-enfants et arrière- petits-enfants ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Croix pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don l'Association des Amputés de Guerre, 606, rue Cathcart, bureau 530, C.P. 11027, succ. Centre-ville, Montréal, QC H3C 4W6. La direction des funérailles a été confiée à la