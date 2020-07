GIRARD, Guy



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 24 juillet 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Guy Girard, époux de feu Denyse Gauthier. Né à Jonquière le 9 mai 1947, il était le fils de feu monsieur Henri Girard et feu dame Cécile Bilodeau. Il demeurait à Québec.les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àde 18h à 20h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium de la Seigneurie. Monsieur Girard laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Martine Villeneuve), Guylaine, Christine (Frédéric Pedneault); ses petits-enfants: Alexandra, Vincent, Gennyfer, Pierre-Olivier, Samuel; ses frères, sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs: Diane (Marcel Laforte), Lise, Nicole Leclerc (feu Jacquelin), Lise St-Gelais (feu René), (feu Russel), (feu Gilles) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise, tout particulièrement Dre Sophie Breton et Dre Geneviève Gagnon, pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :