LACHANCE-CHÂTEAUVERT,

Louisette



Malgré son désir de vivre encore, est décédée, le 15 juillet 2020, jour d'anniversaire de son époux, à l'Institut de pneumologie et de cardiologie de Québec (IPCQ), à l'âge de 89 ans et 10 mois, dame Louisette Lachance-Châteauvert, épouse de feu monsieur Léon Châteauvert, fille de feu monsieur Wilfrid Lachance et feu madame Évana Bélanger. Elle demeurait à Québec, mais passait ses étés à son chalet de Fossambault-sur-le-lac.Elle laisse dans le deuil notamment les 50 personnes suivantes, ses six enfants : Danielle (Yvon Fournier), Raymond (France Giguère), Robert (Claire Paquet), Réjean (Linda Daigle), Martine (Marc Bourgoin), Sonia (Richard Tremblay); ses 13 petits-enfants: Marie-Ève (Simon), Maryse (Michel), Sophie, Éric, Benoit (Christine), Yanick (Karine), Kathy (Louis-Philippe), Isabelle (Kristian), David (Trycia), William (Joël), Marianne (Yvan), Rosalie, Donovan et ses 16 arrière-petits-enfants: Éloïse et Samuel, Yaël, Yuri et Maël, Charlie et Jules, Maeva, Romy et Theo, Léo, Isaac et Zoé, Lennon et Anthony, la petite Mia en route; s'ajoutent ses frères et sœurs: feu Magdeleine (feu Henri Guilbault), Françoise (feu Alphonse Leblond), feu Guy (feu Monique Lachance), feu Rolande (feu Omer Forgues), feu Jean-Claude (Gisèle Lachance), Ghislaine (Jean-Guy Crépeault), Réjeanne (feu Claude Carmichaël) - René Lirette, Adrien (Ghislaine Lachance), Colette (Walter Paré), feu Jocelyn (Denise Miller), René (feu Marie Moisan) - Huguette Moisan et ses beaux-frères et belles-sœurs encore vivants : Aline, Claire, Yvonne (Claude Bouchard), Jacqueline Paré-Châteauvert. Sont également affectés par son départ ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ses ami(e)s, notamment ceux de la pétanque ainsi que d'autres parents et amis des familles Lachance et Châteauvert. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, en l'Église Saint-Sauveur,, à compter de 9h etLa famille remercie sincèrement les membres du personnel dédiés particulièrement aux soins palliatifs de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur dévouement, leur support, la qualité des soins chaleureux prodigués à Mme Lachance-Châteauvert, ainsi qu'au réconfort porté à ses enfants. Au lieu de fleurs, ses enfants privilégient les dons In memoriam à la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUPC, 2700, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation au fondation-iucpq.org Les dons peuvent aussi être versés à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bur. #214, Québec, QC, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca