LANGLOIS, Stella Fournier



À l'Institut universitaire de santé mentale de Québec, le 19 juillet 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Stella Fournier, épouse de feu monsieur Fernand Langlois. Elle demeurait à Québec., Québec, et de là au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (feu Peter Chaker), Pierre (Linda Thivierge), Lucie (Alain Hébert) et Denis (Line Fortin); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; sa sœur Eugénie, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Langlois: Angèle, Lionel, Germain, Madeleine, Geneviève et Solange; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le docteur François Rousseau et l'équipe LG-22 de l'IUSMQ pour la qualité des soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.