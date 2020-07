GAGNON, Soeur Cécile



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 26 juillet 2020, est décédée soeur Cécile Gagnon (en religion soeur Sainte-Marie), Soeur de la Charité de Saint-Louis. Elle était âgée de 94 ans, dont 71 ans de vie religieuse, fille de feu dame Blanche Nadeau et de feu Georges-Horace Gagnon. Elle était native de Québec. Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. Elle était la soeur de: feu Georges, feu Hélène, O.P., feu Maurice (feu Simone Ferland), feu Gérard, CSSR, feu Joseph-Henri, FEC, feu Paul-Eugène, FEC, feu Charles-Octave, CSSR, feu Rosaire (feu Aline Ouellet), feu Thérèse et de feu Anne-Marie, SCSL. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s.Les coordonnées vous seront données plus tard.