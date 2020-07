MERCIER, Fernand



Au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 avril 2020, à l'âge de 70 ans et 4 mois, est décédé monsieur Fernand Mercier, fils de feu monsieur Napoléon Mercier et feu madame Jeanne D'Arc Patry et l'époux de madame Nicole Buteau. Il demeurait à Beaumont.de 11h30 à 13h25.et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil son épouse madame Nicole Buteau; ses enfants: Frédéric (Nancy Sylvain), Jérôme (Audrey Chabot); ses petits-enfants: Nathan et Elliot Mercier, Rosalie et Justine Mercier; ses frères et sœurs: Pauline (Mario Fortier), Pierrette (Clément Labonté), André (Ginette Leclerc), Roger (Thérèse Vermette), Donald (Solange Larochelle), Denis (Lucie Aubé), Gilles (Josée Toussaint), Michel (Suzanne Picard), Yvan (Kathy Carrier), Yvette (Craig Timmons), Daniel (Ginette Fournier), Alain (Doris Lacroix); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Buteau: Céline (Jean-Marie Laliberté), Marie-France (Gilles Perreault), Clément (Josée Larouche) et feu Jacques; neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats Québec, QC G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la Résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la