MARCIL, Isabelle



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 18 mars 2020, à l'âge de 48 ans, est décédée dame Isabelle Marcil, conjointe de monsieur Luc Bédard, fille de monsieur Gérald Marcil et de feu dame Rachel Senécal. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 31 juillet 2020 de 19h à 22h, le samedi 1er août 2020 de 9h à 10h15,et delà au cimetière paroissial de l'Ancienne Lorette. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Luc, ses enfants: Marianne et Guillaume; son père Gérald Marcil (Josette Borkowski); ses frères: Patrick (Sylvie Gagné), Ghislain (Nathalie Longval); ses beaux-parents: André et Marthe Bédard; sa belle-sœur: Isabelle (Paul Picard); ses neveux et nièces: Carol-Ann (Jean-Philippe), Nicolas, Alexandre, Anthony, Roxanne, Thomas, Juliette, Olivier, ainsi que ses oncles et tantes, plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au Dre Brigitte Poirier ainsi qu'au personnel de l'hôpital Saint-Sacrement, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Cancer du Sein du Québec, 1705-1155, boul. René- Lévesque Ouest, Montréal, QC H3B 3Z7, tél. 514-871-1717, site Internet : rubanrose.org