PLAMONDON, Anne



À l’hôpital de St-Raymond, le 12 mars 2020, à l’âge de 65 ans, est décédée madame Anne Plamondon, conjointe de monsieur Claude Lefebvre et fille de feu monsieur Julien Plamondon et de feu madame Anna Gauthier. Elle demeurait à St-Raymond. Madame Plamondon laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses frères et sa sœur: Jacques (Rosaline Fiset), Guy et Cécile (René Rhéaume); la fille de son conjoint Isabelle Lefebvre; ses amies proches: Lise Julien (Laurier Gauthier) et Marie-Claude Bussières (Daniel Drolet); sa filleule Sandrine Drolet ainsi que les membres de la famille Lefebvre, neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Remerciements au personnel de l’urgence et des soins palliatifs de l’hôpital de St-Raymond pour les bons soins prodigués, leur empathie, leur professionnalisme et leur humanisme.Par la suite, les cendres seront inhumées au cimetière paroissial.En guise de sympathie, des dons à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca ou à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond QC G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/ ou la SPA de Québec, 1130 avenue Galilée, Québec, QC G1P 4B7 https://spadequebec.ca/seraient grandement appréciés.