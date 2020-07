GENDRON, Réal



À l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 10 juillet 2020, est décédé à l’âge de 88 ans et 3 mois, monsieur Réal Gendron, époux de dame Françoise Martin. Il était le fils de feu Louis-Philippe Gendron et de feu Rose-Aimée Valcourt. Il demeurait à Rivière-Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 31 juillet de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, de 12h à 13h50.et de là au crématorium. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière des Pins. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Françoise; ses enfants: Martin (Dominique Tremblay), Denis (Lorraine Bérubé), Sylvain (Marie-Claude Morrissette); ses petits- enfants: Lydia (Rémy Boucher), Antoine (Sarah Tremblay-Bourgeois), Solène (Martin Leclerc), Maxim (Marie-Michelle Mondor), Laurence, Nicolas (Charlotte Küppers), Gabriel; ses 10 arrière-petits-enfants. Il était le frère et le beau-frère de: feu Antonio (Véronique Giroux), feu Bernard (Anne-Marie Lévesque), feu Denise (feu Jacques St-Hilaire), feu Guy (Violette Alarie), feu Sr Monique, Jacqueline (feu Pierre Lambert), Colette (feu Jacques St-Hilaire), feu Thérèse (Gaston Gosselin), Raymonde (Gilles Gagnon), Nicole (Benny Lévesque) et de la famille Martin, il était le beau-frère de: Paul (Colombe Létourneau), Jean (Gilberte Pelletier), Céline (Marc Duval), Monique (feu André Courcy), Pierrette (feu Georges Pelletier). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Gendron et Martin, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel de la Résidence Jacinthe Gagnon de Rivière-Ouelle, les médecins et le personnel soignant de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour leur humanisme, leur professionnalisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, en ligne: www.fondationhndf.ca