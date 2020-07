JEAN, Candide Morin



À l'Hôpital Pierre-Le Gardeur de Terrebonne, le 12 juillet 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Candide Morin, épouse de feu monsieur Camil Jean. Elle demeurait à Terrebonne, autrefois à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Luc (Danielle Bessette), Gaétan (Priscilla Côté), Chantal (Sylvain Faucher), Alain, Annie (Dominique Kay) et Sonia (Raul Alonso); ses petits-enfants: Karelle, Magalie, Karine, Cindy, (feu Dave), Keven, Jennifer, Mathieu, Élizabeth, Philippe, William, Sophia, Benjamin, Fabien, Audrey, Océane, Tommy et Rebecca; ses arrière-petits-enfants: Jacob, Raphaël, Méganne, Zoé et Nathan; sa soeur Lucille Caron (feu Jean-Marc Caron) et ses demi-frères et sœurs de la famille Morin; ses beaux-frères: Denis Duchêne (feu Antoinette Jean) et Paul-Émile Gagnon (feu Mona Jean); sa belle-sœur: Agathe Caron (feu Ghislain Jean), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de la Côte-Boisé de Terrebonne ainsi que l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, spécialement le personnel de l'unité de soins palliatifs et d'oncologie pour leur soutien et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 13h.