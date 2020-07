PARADIS, Yvette



À l'IUCPQ, le 11 mars 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Yvette Paradis, épouse de feu monsieur Jean-Marie Clermont, fille de feu dame Irène Thomassin et feu monsieur Charles-Eugène Paradis. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 15h à 16h.Elle laisse dans le deuil sa filleule Johanne Marcoux (Gilles Langevin); son neveu Jean Marcoux (Harold Paradis); sa nièce feu Josée Letellier (Mario Rock); son petit neveu Pier-Luc Langevin (Sabrina Faguy); ses petites-nièces : Marie-Ève Langevin et Audrey-Ann Rock ainsi que ses ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs: Denise (feu Guy Marcoux), Hélène et Ghislaine (feu Raymond Lettelier). La famille tient à remercier le personnel soignant de l'IUCPQ pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, Tél. : 418) 683-8666, internet : www.cancer.ca