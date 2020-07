LÉGARÉ, Claudette Giguère



À son domicile, le 15 juillet dernier, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Claudette Giguère. Elle était la fille de feu Joseph Giguère et de feu Lucienne Paradis. Outre son époux, monsieur Paul-Émile Légaré, elle laisse dans le deuil sa fille Nadia (Stéphane Légère); ses petites-filles: Jessica (Joël Lessard-Fortier) et Sarah (Derek Boivin); son frère et ses sœurs: Liliane (feu Marcel Trudel), feu Céline (feu Jean-Yves Labbé) et Jacques (Carole Pleau); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Marc-André (ex-conjointe Ginette Lavallée), Élie (Pauline Paradis) et Robert (Marie-France Touchette), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents, amis et sa gang de filles du déjeuner au Café Christina.La famille désire remercier Dre Denise Latulippe pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104 Montréal, QC H1N 1C1. Pour rendre hommage à Mme Giguère vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com