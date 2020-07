TREMBLAY, Jeannette



Au CHSLD Saint-Augustin de Beauport, le 6 mai 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jeannette Tremblay, épouse de feu monsieur Roger Bouchard, fille de feu dame Marie-Louise Boily et de feu monsieur Philippe Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Isabelle Fortin), Réal (Marie-Josée Berthelot) et Lise (André Bilodeau); ses petits-enfants: Alexandre, Samuel, Michaël, Sébastien, Simon, Jérémy et Marianne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Saint-Augustin de Beauport pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (QC), G1K 6M7, Tél.: (418) 524-2626. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.