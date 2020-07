BOUTIN, Huguette Fortier



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 mai 2020, à l'âge de 78 ans et 6 mois, nous a quittés dame Huguette Fortier, épouse de feu M. Maurice Boutin (2017), fille de feu M. Maurice Fortier et de feu dame Emilia Royer. Elle demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi le 1er août 2020 de 9h à 10h20.Elle laisse dans le deuil ses frères, beaux-frères et belles- sœurs da la famille Fortier: Raynald (Hélène Bonenfant), Yves (feu Louise Paquet, Lise Trudelle) et Robert (Yolande Ménard); de la famille Boutin: Ernestine (feu Ernest Fournier) et Adrien (Marie-Paule Bernard, Michel Turgeon); ses filleuls: Johanne Boutin, Michaël Lacroix, Isabelle Morneau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et ami(e)s: Hélène, Louise et Donald. Elle est allée rejoindre son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs: Gilles (Aline Gauvin), Joseph, Yvonne, Adrienne (Marcel Ménard), (Philippe Chouinard), Eugène (Rose-Aimée Vallières), Léopold (Yvonne Lacroix), Gérard (Marie-Ange Bérubé), Robert (Gisèle Poitras), Valère (Ange-Aimée Labbé), Jeanne d'Arc (Roger Vallières) et Germaine. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Unité de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Les diabétiques de Québec, 180,979, de Bourgogne, Québec, QC, G1W 2L4. www.lesdiabetiquesdequebec.com