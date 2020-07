ARSENAULT, Paul-Émile



À l'Hôpital Laval de Québec, le 1er juillet 2020, est décédé à l'âge de 79 ans et 9 mois, M. Paul-Émile Arsenault, domicilié à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Éric Arsenault conjoint de Éliane Plamondon, Étienne Arsenault, Christian Arsenault, Sophie Arsenault ainsi que ses petits-enfants: Francesca et Alex Arsenault. De la famille Arsenault, il était le fils de feu Léopold Arsenault et de feu Blanche Landry ainsi que le frère de feu Lucien conjoint de Renée Doré, Louise conjointe de François Asselin, Pauline conjointe de Denis Bédard, Jeanne d'Arc conjointe de Jean-Claude Tremblay et d'André conjoint de Diane Boudreau. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. Votre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la fondation de Lauberivière. https://www.jedonneenligne.org/fondationlaub/?FrmGroupUID=allLa famille a confié la direction des funérailles à la